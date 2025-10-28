Литва закриває кордон із Білоруссю: що заявив Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "шаленою аферою" рішення Литви повністю закрити кордон з Білоруссю.

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

Олександр Лукашенко розкритикував крок Вільнюса під час виступу на ІІІ Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки. Білоруський диктатор заявив, що "не всі сьогодні мали змогу дістатись Мінська".

"Саме таку мету мали деякі наші сусіди, провернувши цю божевільну аферу із закриттям кордону. І привід вигадали абсурдний. Повітряні кулі. Навіть для такої дрібної країни, як Литва, це дріб'язково", – зазначив Олександр Лукашенко.

Він вважає, що за рішенням Литви закрити кордон стоїть бажання "заблокувати" конференцію у Мінську.

"Відповідально заявляю, що ні про яку надзвичайну контрабанду не йдеться. Але це багато говорить про політичний потенціал нашої конференції, якщо її намагаються блокувати", – додав Лукашенко.

Варто зазначити, що останніми днями повітряний простір Литви неодноразово порушували метеошари, що залітали з боку Білорусі.

У понеділок після чергового такого інциденту прем’єр-міністр Литви Інга Ругінене розповіла, що уряд підготував рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін.

