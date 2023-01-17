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Лукашенко боится своих спецслужб. Что придумал белорусский диктатор

Белорусский президент заботится о собственной жизни и имеет страх и недоверие перед собственными спецслужбами.

сегодня, 18:04
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Автор:

Slava Kot

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоверяет своим спецслужбам. Белорусский диктатор решил создать собственное подразделение для охраны своей жизни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Лукашенко боится своих спецслужб. Что придумал белорусский диктатор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский диктатор и приспешник Путина переживает за свою жизнь. Александр Лукашенко опасается, что белорусская служба КГБ может ликвидировать его. Такой страх не безоснователен, ведь в конце 2022 года в Беларуси при невыясненных обстоятельствах умер министр иностранных дел Владимир Макей. Он был одним из немногих в правительстве Лукашенко, критиковавших российские действия в Беларуси. Многие аналитики и эксперты расценили смерть белорусского политика, как сигнал для Лукашенко.

Чтобы обезопасить себя от возможных угроз и нападений, диктатор решил создать собственную охрану.

"Диктатор сформировал новое подразделение личной охраны, формируемое из представителей одной из частных охранных компаний страны", — сообщает Центр национального сопротивления.

Белорусские активисты сообщают, что, вероятно, Лукашенко обратился в компанию "Гард сервис", которая ранее получила задачу создать профессиональные военные отряды для войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин планировал ликвидировать Лукашенко.

Также "Комментарии" писали о покушениях на жизнь украинского президента Владимира Зеленского со стороны российского спецназа. Глава ЦРУ приезжал в Украину, чтобы предупредить украинского лидера.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/01/17/lukashenko-ne-doviryaye-svoyim-speczsluzhbam-i-stvoryuye-dodatkovyj-pidrozdil-ohorony/
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