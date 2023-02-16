Лукашенко готов собрать полмиллионную армию и поддержать РФ, но есть условие

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Моесеенко Валентина
Отчаянное громкое заявление Александр Лукашенко сделал во время пресс-конференции для иностранных и белорусских медиа. Отвечая на вопросы медийщиков по поводу потенциального участия в агрессии против Украины на стороне Кремля, Лукашенко заявил, что считает это защитой интересов РФ, пишут "Комментарии".
Лукашенко сказал, когда пойдет воевать за Путина
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А еще самопровозглашенный президент РБ подчеркнул, что Беларусь и Россия союзники и имеют общую группировку войск. Поэтому его страна "обеспечивает безопасность на западном направлении". Не забыл и обвинить мероприятие в попытках втянуть Беларусь в войну.
По его словам, белорусская армия в мирное время насчитывает 75 тысяч военных, но при необходимости ее численность можно увеличить до 500 тысяч военнослужащих.
Как писали "Комментарии", "отец" публично пригласил в Минск президента США Джо Байдена, куда также может прибыть Владимир Путин. По мнению самопровозглашенного белорусского лидера, такие переговоры могли бы "остановить войну" против Украины.
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