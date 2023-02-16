Лукашенко готов собрать полмиллионную армию и поддержать РФ, но есть условие

Отчаянное громкое заявление Александр Лукашенко сделал во время пресс-конференции для иностранных и белорусских медиа. Отвечая на вопросы медийщиков по поводу потенциального участия в агрессии против Украины на стороне Кремля, Лукашенко заявил, что считает это защитой интересов РФ, пишут "Комментарии".



Лукашенко сказал, когда пойдет воевать за Путина

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“Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если из Украины придет хоть один солдат на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жестким. И война будет совсем другой характер", – процитировали Лукашенко в Telegram-канале "Пул Первого".

А еще самопровозглашенный президент РБ подчеркнул, что Беларусь и Россия союзники и имеют общую группировку войск. Поэтому его страна "обеспечивает безопасность на западном направлении". Не забыл и обвинить мероприятие в попытках втянуть Беларусь в войну.

Там на Западе они хотят, чтобы мы пошли туда. И не только в том направлении. Желательно в Польшу, и в Литву, и Латвию. Но мы уйдем только в одном случае. Пока я другого не вижу. У меня важная задача – я должен обеспечить безопасность страны", – сказал Лукашенко.

По его словам, белорусская армия в мирное время насчитывает 75 тысяч военных, но при необходимости ее численность можно увеличить до 500 тысяч военнослужащих.

"Мобилизацию мы никакой не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. К войне готовимся в плане того, чтобы на нас не было совершено агрессии. Вот и все. Белорусы абсолютно в этом плане могут быть спокойны“, – заметил Лукашенко.

Как писали "Комментарии", "отец" публично пригласил в Минск президента США Джо Байдена, куда также может прибыть Владимир Путин. По мнению самопровозглашенного белорусского лидера, такие переговоры могли бы "остановить войну" против Украины.

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