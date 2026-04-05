Лукашенко хвастается, что стал "советником" Трампа в вопросе Ирана

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что якобы давал советы президенту США Дональду Трампу о ситуации вокруг Ирана. По его словам, в США якобы начали прислушиваться к его рекомендациям.

Ресурс "Пул Первого" опубликовал очередные заявления белорусского лидера по поводу контактов с США. В них Лукашенко утверждает, что призвал американскую сторону не вступать в войну против Ирана и не поддерживать военную операцию. По его мнению, Израиль должен действовать самостоятельно в этом конфликте.

Лукашнко уверяет, что сначала Белый дом не реагировал на его советы, однако в США "вовремя спохватился" и "прислушался" к его словам.

"Американцы – молодцы, начали делать то, что я Трампу посоветовал во время последних переговоров… Я им говорю: "Израиль хотел повоевать против Ирана – ну пусть воюет. Дайте ему воевать. Чего вы туда лезете?"" — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор назвал участие США в военных действиях против Ирана "авантюрой".

Заметим, что никаких подтверждений того, что позиция Минска могла повлиять на политику США или решение администрации Дональда Трампа по Ирану, пока нет. Американская сторона подобных заявлений не комментировала.

