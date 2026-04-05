Прем'єрка Італії Мелоні різко відповіла Трампу на критику через війну з Іраном
Прем’єрка Італії Мелоні різко відповіла Трампу на критику через війну з Іраном

Мелоні заявила, що Європа не жертвуватиме власними інтересами заради США після критики Трампа.

5 квітня 2026, 12:35
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на критику з боку президента США Дональда Трампа щодо позиції європейських держав у війні на Близькому Сході. Вона наголосила, що союзницькі відносини зі США залишаються важливими, однак Європа не готова жертвувати власними національними інтересами.

Джорджа Мелоні в інтерв’ю італійському телеканалу RAI заявила, що не погоджується з закидами Трампа на адресу європейських партнерів. За її словами, стратегічне партнерство між Європою та США має велике значення, проте розбіжності у позиціях не можна ігнорувати.

"Я вважаю, що на геополітичному рівні Європа мало що виграє від розбіжностей зі США, але наша робота полягає, перш за все, у захисті наших національних інтересів, і коли ми не погоджуємося, ми повинні про це говорити. І цього разу ми не погоджуємося", — сказала італійська лідерка.

Заява Мелоні прозвучала на тлі війни, яку США та Ізраїль ведуть проти Ірану. За словами прем’єрки, цей конфлікт уже негативно впливає на економіку Італії, зокрема через нестабільність енергетичних ринків. Напередодні Мелоні відвідала Саудівську Аравію, де обговорювала питання постачання енергоносіїв до Італії. 

Трамп раніше закликав європейські країни активніше долучатися до війни проти Ірану. Однак низка європейських держав поставила під сумнів правові підстави військової кампанії проти Ірану. Після цього Трамп пригрозив через можливий вихід США з НАТО.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Іран відповів на ультиматум Трампа у 48 годин.

Також "Коментарі" писали, що у війну з Іраном приєдналась ще одна країна.



Джерело: https://edition.cnn.com/2026/04/03/world/live-news/iran-war-us-trump-oil
