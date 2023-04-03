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Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности армии

В Беларуси в очередной раз начали внезапную проверку боевой готовности армии

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси начали проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают официальные ресурсы Минобороны Беларуси.

Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности армии

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями во время их приведения в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по назначению в установленные сроки", – говорится в сообщении.


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Во время этой "проверки" по Беларуси будет передвигаться военная техника, возможно временное ограничение движения для гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участками местности.

Отметим, Александр Лукашенко во время своего обращения к парламенту и белорусскому народу выдвинул "мирное предложение" для Украины и РФ. Суть в прекращении боевых действий без предварительных условий, а также с непременным запретом передвижения и переброски военной техники для обеих сторон. Он также начал бряцать российским ядерным оружием. Мол, РФ может применить его в случае угрозы своего распада (что может стать вероятным после поражения ее оккупационной армии в Украине). Кремль уже выразил готовность обсудить "мирный план" Лукашенко. О чём говорят эти заявления? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://t.me/modmilby/25107
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