Лукашенко натякає на "велику угоду" з Трампом: деталі

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп запропонував йому "велику угоду". Відповідну заяву Лукашенко зробив під час спілкування з журналістами.

Білоруський диктатор зазначив, американці під час переговорів від імені Трампа запропонували укласти "велику угоду", в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному перемовин між країнами.

Документ нібито включає звільнення ув'язнених, поновлення роботи посольства США в Білорусі та питання ядерних матеріалів.

"Я що, відмовлятимуся? Не те, щоб я вже там щасливий. Але для Білорусі це важливо, і для мене в тому числі. Тому я сказав: "Я це нормально сприймаю. Передайте Дональду, що я згоден підготувати цю велику угоду", — сказав Олександр Лукашенко.

Диктатор додав, що Білорусь визначила свої інтереси і надіслала США відповідні пропозиції. Вони опрацьовуються.

спецпредставник президента США у справах Білорусі Джон Коул прибув до Мінська, де обговорив можливий візит диктатора Олександра Лукашенка до Сполучених Штатів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Belsat".

"Ми обговорили можливу поїздку президента Лукашенка до США і працюватимемо над тим, щоб її організувати. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) постійно згадує президента Лукашенка як свого доброго друга, шановного світового лідера", — наголосив Коул.

