Лукашенко натякає на "велику угоду" з Трампом: деталі

Кравцев Сергей
Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що президент США Дональд Трамп запропонував йому "велику угоду". Відповідну заяву Лукашенко зробив під час спілкування з журналістами.
Білоруський диктатор зазначив, американці під час переговорів від імені Трампа запропонували укласти "велику угоду", в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному перемовин між країнами.
Документ нібито включає звільнення ув'язнених, поновлення роботи посольства США в Білорусі та питання ядерних матеріалів.
Диктатор додав, що Білорусь визначила свої інтереси і надіслала США відповідні пропозиції. Вони опрацьовуються.
