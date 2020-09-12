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Лукашенко намеревается отвести войска от границы

Президент Белоруси уверен, что больше нет необходимости держать войска на западной границе страны

сегодня, 21:50
Автор:

Павел Зинченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа заявил, что Польша хочет воспользоваться беспорядками в стране и захватить Гродненскую область. Теперь же Лукашенко считает правильным отвести войска от западной границы страны, поскольку, по его словам, "НАТО завершило там свои учения". Об этом сообщает информационное издание Еспресо со ссылкой на БелТА.

Лукашенко намеревается отвести войска от границы

"Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует реагировать соответсвенно. Мы не можем там долго держать вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это дорого стоит", - сказал Лукашенко во время совещания с силовиками Совета безопасности Беларуси.

Он также добавил, что если ситуация на границе останется как и раньше, то белорусская армия будет действовать исходя из той ситуации, которая будет разворачиваться в Польше и Литве.

Ранее Лукашенко заявил российским журналистам, что Белорусия и Россия имеют единую армию, которая способна отразить любую агрессию с западного направления.

Как сообщало издание "Комментарии", Лукашенко отправился на закрытую встречу с Путиным.


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