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Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко назвал США и ЕС мерзавцами (ВИДЕО)
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Лукашенко назвал США и ЕС мерзавцами (ВИДЕО)

По его словам, американцы и европейцы не помогли в борьбе с коронавирусом

сегодня, 23:21
Автор:

Елизавета Черных

Самопровозглашенный Белорусский государственный глава Александр Лукашенко обвинил американцев и европейцев в том, что они не помогли бороться с пандемией коронавируса, назвав при этом их "мерзавцами". Сам же Лукашенко на протяжении долгого времени отрицал опасность COVID-19. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на белорусский канал "Пул Первого". 

Лукашенко назвал США и ЕС мерзавцами (ВИДЕО)

Александр Лукашенко - фото из открытых источников

"Последние мерзавцы эти европейцы и американцы. Они же ничем не помогли нам, абсолютно. Хотя и ВОЗ, и ООН постоянно заявляют, что надо поддержать кого-то и прочее. Ну не помогли и не надо, не просим мы их. Нет, надо же завинтить гайки, надо ухудшить здесь ситуацию", — сказал он. 


Напомним, что накануне не только белорусов, но и многих украинцев взволновали недавние заявления команды Лукашенко о подготовке некого важнейшего решения для Беларуси. Предполагалось, что это может касаться слияния республики с Российской Федерации. Что же в действительности скрывалось в этих сообщениях, читайте в материале. 

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Парламентской ассамблее Совета Европы призывают страны-члены вводить санкции против представителей правящего режима в Беларуси и национальные "списки Магнитского". Что это всё значит, в том числе для Украины? Способны ли подобные шаги Запада серьезно повлиять на ситуацию в Беларуси? Специалисты считают, что Лукашенко сделал осознанный выбор. Вынужденный для него. Поскольку Запад принял решение поддержать оппозицию, не остаться в стороне, Лукашенко окончательно пошел под крыло России, под крыло Путина. И никаких подвижек в сторону Запада со стороны руководства Беларуси не будет. Равно как до окончания правления Лукашенко не будет и никаких изменений во внешней политики Беларуси.






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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/4/7292476/
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Обусуждения

Влад

сегодня, 22:47

А чо ешо может промычать этот Тракторный конченый п...дар..!!!!

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