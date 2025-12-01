Лукашенко неожиданно исчез: что скрывают белорусские власти

Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно исчез из публичного пространства по прибытии в Оман, куда он вылетел в конце ноября. Несмотря на заявления об "официальном визите" и планах обсудить с руководством страны ряд общих проектов, никаких сообщений о встречах или переговорах не появилось ни в белорусских СМИ, ни в оманских государственных медиа.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По данным белорусского медиа "Позирк", неофициальный канал, связанный с пресс-службой Лукашенко, сообщил о его прибытии в Маскат 28 ноября. Однако с тех пор информация о событиях в рамках визита белорусского диктатора полностью отсутствует. Единственное подтверждение прилета стало короткое видео, опубликованное белорусскими пропагандистскими ресурсами, где Лукашенко десять секунд здоровается в аэропорту с главой Оманского инвестиционного агентства Абдульсаламом Аль Муршиди.

Государственные СМИ Омана не упомянули о приезде Лукашенко. На официальных сайтах МИД и королевской канцелярии страны визит также никак не отражен, хотя обычно подобные события широко освещаются.

Еще более странная ситуация в белорусском информационном пространстве. Пресс-служба Лукашенко 29 ноября опубликовала три новости, но ни одна не касалась пребывания лидера в Омане, хотя перед вылетом говорилось о "предметных переговорах" с султаном Хайсамом бин Тариком аль Саидом. В то же время государственная "Белта" выпустила материалы, которые должны создать впечатление активности белорусского диктатора, в частности недельный обзор "хождения за три моря", где визиту в Оман посвятили лишь один абзац и одну фотографию. Планируемые дальнейшие визиты Лукашенко в ОАЭ и Алжир, судя по всему, не состоялись или не были освещены.

На этом фоне в соцсетях стремительно распространяются слухи относительно Лукашенко, в частности обсуждают варианты возможного ухудшения здоровья белорусского диктатора, или же его смерти.

