Лукашенко несподівано зник: що приховує білоруська влада

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко несподівано зник із публічного простору після прибуття до Оману, куди він вилетів наприкінці листопада. Попри заяви про "офіційний візит" і плани обговорити з керівництвом країни низку спільних проєктів, жодних повідомлень про зустрічі чи переговори не з’явилося ні в білоруських ЗМІ, ні в оманських державних медіа.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За даними білоруського медіа "Позірк", неофіційний канал, пов’язаний із пресслужбою Лукашенка, повідомив про його прибуття в Маскат 28 листопада. Однак відтоді інформація про події в межах візиту білоруського диктатора повністю відсутні. Єдине підтвердження прильоту стало коротке відео, опубліковане білоруськими пропагандистськими ресурсами, де Лукашенко десять секунд вітається в аеропорту з очільником Оманського інвестиційного агентства Абдульсаламом Аль Муршиді.

Державні ЗМІ Оману не згадали про приїзд Лукашенка. На офіційних сайтах МЗС і королівської канцелярії країни візит також ніяк не відображений, хоча зазвичай подібні події широко висвітлюються.

Ще дивніша ситуація у білоруському інформаційному просторі. Пресслужба Лукашенка 29 листопада опублікувала три новини, але жодна не стосувалася перебування лідера в Омані, хоча перед вильотом говорилося про "предметні перемовини" із султаном Хайсамом бін Таріком аль Саїдом. Водночас державна "Белта" випустила матеріали, що мали створити враження активності білоруського диктатора, зокрема тижневий огляд "ходіння за три моря", де візиту в Оман присвятили лише один абзац і одну фотографію. Заплановані подальші візити Лукашенка в ОАЕ та Алжир, судячи з усього, не відбулися або не були висвітлені.

На цьому тлі в соцмережах стрімко поширюються чутки щодо Лукашенка, зокрема обговорюють варіанти можливого погіршення здоров’я білоруського диктатора, або ж його смерті.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко зробив Путіну пропозицію про Україну.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко назвав українського президента Зеленського "своїм сином".