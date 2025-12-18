Лукашенко объявил мрачный прогноз для Украины

Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы рискует "перестать существовать" как государство, если война с Россией будет продолжаться и дальше. Белорусский диктатор также повторил ключевые положения российской пропаганды и возложил ответственность за войну России против Украины не на Москву, а на Запад.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что в случае продолжения войны против России, Украину будет ждать потеря страны.

"Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну пусть воюет. По-моему, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", — сказал Лукашенко.

Отдельно Лукашенко выступил за "заморозку конфликта" и немедленное прекращение боевых действий. При этом он подчеркнул, что такая пауза должна сопровождаться полным отказом Запада от поставок оружия Украине и прекращением перевооружения украинской армии.

В своих заявлениях белорусский лидер также вернулся к теме Минских соглашений 2015, обвинив европейские страны в том, что они якобы использовали переговоры для "подготовки Украины к войне".

"Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию... А они хотели сделать так, чтобы у украинцев, как потом Меркель заявила, было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о предстоящей войне... Если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было", — сказал Лукашенко.

В заключение Лукашенко заявил, что Россия стремится к "гарантиям мира", чтобы "никогда больше война не началась", а Дональд Трамп, по его словам, готов выступить таким гарантом.

