Slava Kot
Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил, что Украина якобы рискует "перестать существовать" как государство, если война с Россией будет продолжаться и дальше. Белорусский диктатор также повторил ключевые положения российской пропаганды и возложил ответственность за войну России против Украины не на Москву, а на Запад.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax заявил, что в случае продолжения войны против России, Украину будет ждать потеря страны.
Отдельно Лукашенко выступил за "заморозку конфликта" и немедленное прекращение боевых действий. При этом он подчеркнул, что такая пауза должна сопровождаться полным отказом Запада от поставок оружия Украине и прекращением перевооружения украинской армии.
В своих заявлениях белорусский лидер также вернулся к теме Минских соглашений 2015, обвинив европейские страны в том, что они якобы использовали переговоры для "подготовки Украины к войне".
В заключение Лукашенко заявил, что Россия стремится к "гарантиям мира", чтобы "никогда больше война не началась", а Дональд Трамп, по его словам, готов выступить таким гарантом.
