Лукашенко оголосив похмурий прогноз для України

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито ризикує "перестати існувати" як держава, якщо війна з Росією триватиме й надалі. Білоруський диктатор також повторив ключові тези російської пропаганди та поклав відповідальність за війну Росії проти України не на Москву, а на Захід.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Олександр Лукашенко в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax заявив, що у випадку продовження війни проти Росії, Україну чекатиме втрата країни.
Окремо Лукашенко виступив за "замороження конфлікту" та негайне припинення бойових дій. При цьому він наголосив, що така пауза має супроводжуватися повною відмовою Заходу від постачання зброї Україні та припиненням переозброєння української армії.
У своїх заявах білоруський лідер також повернувся до теми Мінських угод 2015 року, звинувативши європейські країни в тому, що вони нібито використали переговори для "підготовки України до війни".
На завершення Лукашенко заявив, що Росія прагне "гарантій миру", щоб "ніколи більше війна не почалася", а Дональд Трамп, за його словами, готовий виступити таким гарантом.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко обізвав Трампа "бульдозером". Також охарактеризував Зеленського, Путіна, Сі та Кім Чен Ина.
Також "Коментарі" писали, що посли ЄС домовилися розширити санкції проти Білорусі.