Білоруський правитель Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито ризикує "перестати існувати" як держава, якщо війна з Росією триватиме й надалі. Білоруський диктатор також повторив ключові тези російської пропаганди та поклав відповідальність за війну Росії проти України не на Москву, а на Захід.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax заявив, що у випадку продовження війни проти Росії, Україну чекатиме втрата країни.

"Якщо Україна вважає, що вона може перемогти Росію і готова вести війну, ну, нехай воює. На мою думку, якщо далі так воювати, то Україна взагалі зникне з карти, взагалі перестане існувати", — сказав Лукашенко.

Окремо Лукашенко виступив за "замороження конфлікту" та негайне припинення бойових дій. При цьому він наголосив, що така пауза має супроводжуватися повною відмовою Заходу від постачання зброї Україні та припиненням переозброєння української армії.

У своїх заявах білоруський лідер також повернувся до теми Мінських угод 2015 року, звинувативши європейські країни в тому, що вони нібито використали переговори для "підготовки України до війни".

"Якби тоді європейці не зайняли дурну позицію... А вони хотіли зробити так, щоб українці, як потім Меркель заявила, мали час переозброїтися і дати відсіч Росії. Виявляється, не про мир приїхали сюди домовлятися, а про майбутню війну... Якби тоді було реалізовано угоди, яких було досягнуто тут, у Мінську, війни б не було", — сказав Лукашенко.

На завершення Лукашенко заявив, що Росія прагне "гарантій миру", щоб "ніколи більше війна не почалася", а Дональд Трамп, за його словами, готовий виступити таким гарантом.

