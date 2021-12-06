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Лукашенко оценил вероятность нападения России на Украину

Политик уверен, что в РФ не готовят полномасштабного военного вторжения в наше государство

сегодня, 15:22
Автор:

Елизавета Черных
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Александр Лукашенко считает, что Российская Федерация не собирается вторгаться на территорию Украины. По словам политика, западные страны обвиняют Россию в "планировании нападения" на наше государство, чтобы "молотить" ее, вешая таким образом ярлык. Об этом пишет "БЕЛТА". 

Лукашенко оценил вероятность нападения России на Украину

Александр Лукашенко - фото: сайт президента Беларуси

"Никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", — сказал Лукашенко. 

Политик добавил, что по его мнению, за месяц может "многое поменяться", а "какие-то развязки" стоит ожидать после Нового года. 

Отметим, что в последние месяцы из уст самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко звучат громкие заявления. Так, накануне политик заявил, что полуостров Крым – де-факто и де-юре российский, а также, что выступит с предложением к главе Кремля Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, если подобные системы НАТО окажутся в Польше. Лукашенко также комментирует и эскалацию у украино-российских границ и отмечает, что если возникнет "войнушка" в Донецкой области, не остается в стороне, заявляя, что Путин ему — как брат. Что поводу антиукраинской риторики Лукашенко думают эксперты - в материале издания "Комментарии". 

В свою очередь спутниковые снимки указывают на то, что российские войска собрались на границе с Украиной в преддверии запланированного на этой неделе видеозвонка между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Кремль заявил, что напряженность между Соединенными Штатами и Россией нагнетается из-за российского наращивания войск на украинской границе.





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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-plany-nato-v-regione-nepriemlemy-ne-tolko-dlja-rossii-no-i-dlja-belarusi-473322-2021/
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