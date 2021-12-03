Антиукраинская риторика Лукашенко: к чему приведут заявления диктатора

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Елизавета Черных
В последнее время Александра Лукашенко отличается громкими высказываниями. Недавно самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Крым – де-факто и де-юре российский, а также пригрозил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.
Александр Лукашенко - фото: сайт президента Беларуси
Кроме того, политик анонсировал новые белорусско-российские учения – на белорусско-украинской границе, пообещал не остаться в стороне, если возникнет "войнушка" в Донецкой области или у границы с РФ, и заявил, что Путин ему – как брат.
Эксперты оценили заявления Лукашенко и рассказали, что за ними последует.
Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев поясняет, что позиция Лукашенко исходит из подписанных в сентябре дорожных карт, а также утвержденных в октябре союзных программ, которые фактически ускоряют процесс плавной интеграции Беларуси в Россию в рамках Союзного государства.
Он подчеркивает, что заявления – не всегда тождественны действиям.
Политолог Андрей Окара акцентирует, что заявления не признанного ни Западом, ни Украиной легитимным президентом РБ Лукашенко мало что значат для цивилизованного мира. Но имеют серьезные политические последствия для самого политика.
По его мнению, вскоре от Лукашенко может последовать согласие на обустройство полноценных российских военных баз на территории РБ.
Он уверен, что вопрос поглощения Беларуси Россией будет решаться куда проще и легче, чем было ранее.
"Лукашенко всю жизнь занимался строительством независимого белорусского государства. Он считает себя его создателем. Парадоксально, что теперь он сам же создает условия для ликвидации независимости и суверенитете РБ, – отмечает политолог. – Все его последние заявления говорят о том, что Беларусь может повторить историю Крыма, а сам Лукашенко на каком-то из острых изломов просто "потеряется". Не без помощи РФ".
Ранее на портале "Комментарии" — Путин хочет гарантий, что Украина не вступит в НАТО: что думают эксперты.
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