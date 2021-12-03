Антиукраинская риторика Лукашенко: к чему приведут заявления диктатора

В последнее время Александра Лукашенко отличается громкими высказываниями. Недавно самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что Крым – де-факто и де-юре российский, а также пригрозил, что предложит президенту России Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

Александр Лукашенко - фото: сайт президента Беларуси

Кроме того, политик анонсировал новые белорусско-российские учения – на белорусско-украинской границе, пообещал не остаться в стороне, если возникнет "войнушка" в Донецкой области или у границы с РФ, и заявил, что Путин ему – как брат.

Эксперты оценили заявления Лукашенко и рассказали, что за ними последует.

Не исключено, что мы ещё увидим Беларусь в контексте решения конфликта на Донбассе

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев поясняет, что позиция Лукашенко исходит из подписанных в сентябре дорожных карт, а также утвержденных в октябре союзных программ, которые фактически ускоряют процесс плавной интеграции Беларуси в Россию в рамках Союзного государства.

"Отсюда и смена риторики Лукашенко по отношению к Крыму, Донбассу и НАТО. Запад де-факто толкнул Минск в объятия Москвы. Да и наш МИД с осени 2020 года сам спровоцировал это напряжение. Ну, а Россия дала Республике Беларусь (РБ) пряник в виде цены на газ 128 долларов за тысячу кубометров", – отмечает Руслан Бизяев.

Он подчеркивает, что заявления – не всегда тождественны действиям.

"Надо успокоиться и подождать развития событий, – уверен эксперт. – Не исключено, что мы ещё увидим Беларусь в контексте решения конфликта на Донбассе".

Заявления Лукашенко говорят о том, что Беларусь может повторить историю Крыма, а сам он на каком-то из острых изломов просто "потеряется"

Политолог Андрей Окара акцентирует, что заявления не признанного ни Западом, ни Украиной легитимным президентом РБ Лукашенко мало что значат для цивилизованного мира. Но имеют серьезные политические последствия для самого политика.

"Из человека, которого называли "последним диктатором Европы", он превратился в человека, утратившего собственную политическую субъектность и ставшего сателлитом Кремля. Отсюда – крымские, антиукраинские, антизападные заявления. И все вопросы касательно политики Беларуси теперь надо задавать не официальному Минску, а официальной Москве", – считает политолог.

По его мнению, вскоре от Лукашенко может последовать согласие на обустройство полноценных российских военных баз на территории РБ.

"Сейчас под россиянами там лишь два небольших старых советских объекта. Теперь же речь может идти о том, что в Беларуси будет серьезное российское военное присутствие", – прогнозирует Андрей Окара.

Он уверен, что вопрос поглощения Беларуси Россией будет решаться куда проще и легче, чем было ранее.

"Лукашенко всю жизнь занимался строительством независимого белорусского государства. Он считает себя его создателем. Парадоксально, что теперь он сам же создает условия для ликвидации независимости и суверенитете РБ, – отмечает политолог. – Все его последние заявления говорят о том, что Беларусь может повторить историю Крыма, а сам Лукашенко на каком-то из острых изломов просто "потеряется". Не без помощи РФ".

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