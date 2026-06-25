Лукашенко передал Зеленскому скандальное послание: что сказал об украинском народе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народы Украины, Беларуси и России якобы "рано или поздно будут вместе". По его словам, он об этом недавно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко заявил, что между Россией и Беларусью существует единство, которое невозможно разрушить.

"Россия, Белоруссия — это, как я говорю, наше общее Отечество. Не мы с вами виноваты, что здесь два государства образовались. Но это очень дружеские, братские государства. Думаю, нет той силы, которая могла бы разрушить это единство", — сказал Лукашенко.

После этого Матвиенко сказала, что якобы есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений Минска и Москвы. В ответ Лукашенко сказал, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе.

"Я уверен, и об этом говорил недавно представителям президента Украины Владимира Зеленского, что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе. А как иначе?", — сказал Лукашенко.

Белорусский диктатор также обратился к теме Украины, заявив, что исторические и родственные связи между людьми нельзя "разорвать". По его словам, "пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на угрозы Зеленского Лукашенко из-за ударов по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин и Лукашенко проведут экстренные переговоры по украинскому ультиматуму.