Лукашенко передал Зеленскому скандальное послание: что сказал об украинском народе

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Slava Kot
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что народы Украины, Беларуси и России якобы "рано или поздно будут вместе". По его словам, он об этом недавно говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко во время встречи с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко заявил, что между Россией и Беларусью существует единство, которое невозможно разрушить.
После этого Матвиенко сказала, что якобы есть силы, заинтересованные в ухудшении отношений Минска и Москвы. В ответ Лукашенко сказал, что народы Белоруссии, России и Украины все равно будут вместе.
Белорусский диктатор также обратился к теме Украины, заявив, что исторические и родственные связи между людьми нельзя "разорвать". По его словам, "пройдет время, мы голову свою в порядок приведем и наладим наши отношения. Я в этом абсолютно убежден".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС отреагировали на угрозы Зеленского Лукашенко из-за ударов по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин и Лукашенко проведут экстренные переговоры по украинскому ультиматуму.