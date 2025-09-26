Лукашенко придумал, как заработать на оккупированном Россией Донбассе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко хочет построить в еще одну АЭС. Диктатор надеется продавать электроэнергию на оккупированную Россией территорию Украины. Об этом пишет БЕЛТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

На встрече с Владимиром Путиным в Кремле Лукашенко заявил, что АЭС начнут строить в случае одобрения Москвы.

"Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией — Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией", — сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко использовал формулировку московской пропаганды на обозначения оккупированных регионов Украины, которая называет их "освобожденными".

По его словам, "Росатом" уже предложил варианты. Лукашенко отметил, что он не хотел бы публично говорить о финансах, но, если будет решение, то тут же начнется строительство нового энергоблока или новой станции.

"Путин ответил, что "финансирование — не проблема. Если есть потребитель, который возьмет электроэнергию и оплатит необходимый тариф, это совсем не проблема", – заявил Лукашенко.

