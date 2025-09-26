Лукашенко придумав, як заробити на окупованому Росією Донбасі

Рубрики
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче побудувати ще одну АЕС. Диктатор сподівається продавати електроенергію на окуповану Росією територію України. Про це пише БЕЛТА.
Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел
На зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі Лукашенко заявив, що АЕС почнуть будувати у разі схвалення Москви.
При цьому Лукашенко використав формулювання московської пропаганди на позначення окупованих регіонів України, яке називає їх "звільненими".
За його словами, Росатом вже запропонував варіанти. Лукашенко зазначив, що він не хотів би публічно говорити про фінанси, але, якщо буде рішення, то одразу розпочнеться будівництво нового енергоблоку чи нової станції.
