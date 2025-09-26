logo_ukra

BTC/USD

109211

ETH/USD

3910.06

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко придумав, як заробити на окупованому Росією Донбасі
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко придумав, як заробити на окупованому Росією Донбасі

Лукашенко хоче постачати електроенергію до окупованих Росією регіонів України

26 вересня 2025, 14:22
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хоче побудувати ще одну АЕС. Диктатор сподівається продавати електроенергію на окуповану Росією територію України. Про це пише БЕЛТА.

Лукашенко придумав, як заробити на окупованому Росією Донбасі

Олександр Лукашенко Фото: з відкритих джерел

На зустрічі з Володимиром Путіним у Кремлі Лукашенко заявив, що АЕС почнуть будувати у разі схвалення Москви.

"Можливо, навіть на сході Білорусі з метою, якщо це буде необхідно, забезпечення електроенергією районів, звільнених Росією — Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька. Якщо у цьому буде певна необхідність. У зв'язку із Запорізькою станцією", — сказав Лукашенко.

При цьому Лукашенко використав формулювання московської пропаганди на позначення окупованих регіонів України, яке називає їх "звільненими".

За його словами, Росатом вже запропонував варіанти. Лукашенко зазначив, що він не хотів би публічно говорити про фінанси, але, якщо буде рішення, то одразу розпочнеться будівництво нового енергоблоку чи нової станції.

"Путін відповів, що "фінансування – не проблема. Якщо є споживач, який візьме електроенергію та сплатить необхідний тариф, це зовсім не проблема", – заявив Лукашенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не причетна до російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі та Литви. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні білоруського видання Belta, яке цитує Лукашенко.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп почав знімати санкції з Білорусі та передав Олександру Лукашенку важливе послання.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини