Лукашенко пригрозил белорусам украинским сценарием

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился, в первую очередь, к белорусским чиновникам с призывом провести работу над ошибками после тех протестов, которые охватили страну в 2020 году, чтобы не допустить повторения украинского сценария, но с куда худшими последствиями. Как передает портал "Комментарии", об этом белорусский диктатор заявил на республиканском семинаре-совещании, пишет белорусское госиздание БелТА.

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Лукашенко заявил, что каждый чиновник должен еще раз проанализировать события, которые произошли в 2020 году в стране, чтобы остановить приближение к тому сценарию, который сегодня охватил всю Украину. При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларуси будет намного сложнее, нежели Украине. Такими прогнозами, по словам Лукашенко, он пытается не запугать кого-то, а, наоборот, предупредить.

По словам белорусского диктатора, если что-то и начнется, то он впереди с автоматами побегут как раз рядовые чиновника, а не он лично.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь должна быть полностью зачищена от ангажированных людей в некоммерческих структурах. Потому что Беларусь должна оставаться стабильной страной, где никто не будет никаких беспокойств.

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