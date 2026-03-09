Лукашенко приказал переименовать кофе "американо" в Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с необычной инициативой и предложил переименовать популярный кофейный напиток "американо" в "белорусский кофе". Об этом политик заявил во время посещения одного из заведений сети быстрого питания "Мак.бай", которое является белорусским аналогом ресторанов McDonald's.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александру Лукашенко во время визита в "Мак.бай" предложили отведать американо, однако белорусский диктатор ответил, что название напитка следует изменить. По его словам, сначала новое название можно писать рядом со старым в скобках, чтобы посетители постепенно привыкли.

""Американо" надо переименовать в белорусский бренд. В скобках пока пиши "Американо", когда привыкнут, тогда...", — сказал Лукашенко.

В то же время политик признался, что сам не сторонник кофе. Лукашенко назвал этот напиток "заразой" и объяснил, что пьет его лишь иногда в небольших количествах сугубо по практическим соображениям, связанным с влиянием бодрящего кофеина.

В ходе неформального общения Лукашенко также поделился бургером с журналистами и предложил "показать американцам", как работают заведения быстрого питания "Мак.бай" после выхода McDonald's с белорусского рынка.

Идея переименования кофе "американо" не нова. В 2016 году подобное предложение высказывал бывший президент России Дмитрий Медведев, предложивший название "русиано". А в 2025 году некоторые кофейни в Канаде временно переименовали "американо" в "канадиано" на фоне заявлений Трампа о возможности присоединить страну, как 51 штат США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обещает лично наказывать мужчин после сообщений в ТикТоке.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко извинялся за вторжение РФ и предлагал Украине ударить по Беларуси.