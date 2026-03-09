logo

Лукашенко приказал переименовать кофе "американо" в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко приказал переименовать кофе "американо" в Беларуси

Александр Лукашенко предложил переименовать "американо" в белорусский кофе.

9 марта 2026, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с необычной инициативой и предложил переименовать популярный кофейный напиток "американо" в "белорусский кофе". Об этом политик заявил во время посещения одного из заведений сети быстрого питания "Мак.бай", которое является белорусским аналогом ресторанов McDonald's.

Лукашенко приказал переименовать кофе "американо" в Беларуси

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александру Лукашенко во время визита в "Мак.бай" предложили отведать американо, однако белорусский диктатор ответил, что название напитка следует изменить. По его словам, сначала новое название можно писать рядом со старым в скобках, чтобы посетители постепенно привыкли.

""Американо" надо переименовать в белорусский бренд. В скобках пока пиши "Американо", когда привыкнут, тогда...", — сказал Лукашенко.

В то же время политик признался, что сам не сторонник кофе. Лукашенко назвал этот напиток "заразой" и объяснил, что пьет его лишь иногда в небольших количествах сугубо по практическим соображениям, связанным с влиянием бодрящего кофеина.

В ходе неформального общения Лукашенко также поделился бургером с журналистами и предложил "показать американцам", как работают заведения быстрого питания "Мак.бай" после выхода McDonald's с белорусского рынка.

Идея переименования кофе "американо" не нова. В 2016 году подобное предложение высказывал бывший президент России Дмитрий Медведев, предложивший название "русиано". А в 2025 году некоторые кофейни в Канаде временно переименовали "американо" в "канадиано" на фоне заявлений Трампа о возможности присоединить страну, как 51 штат США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко обещает лично наказывать мужчин после сообщений в ТикТоке.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко извинялся за вторжение РФ и предлагал Украине ударить по Беларуси.



Источник: https://t.me/pul_1/20382
