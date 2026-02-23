logo_ukra

Лукашенко просив вибачення за вторгнення та пропонував Україні вдарити по Білорусі - Зеленський
Лукашенко просив вибачення за вторгнення та пропонував Україні вдарити по Білорусі - Зеленський

Зеленський заявив, що Лукашенко на початку війни вибачався за вторгнення РФ з території Білорусі.

23 лютого 2026, 14:12
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко телефонував йому та фактично перепрошував за використання білоруської території російськими військами. Крім того, Лукашенко пропонував Україні бити по Білорусі.

Лукашенко просив вибачення за вторгнення та пропонував Україні вдарити по Білорусі - Зеленський

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Дзеркало" відповів, чому попри те, що з території Білорусі у 2022 році в Україну заходили російські війська, злітали літаки та запускалися ракети, українські сили не завдавали ударів у відповідь. За словами президента, Лукашенко запевняв, що "не контролював ситуацію", та  пропонував Україні вдарити по об’єктах у Мозирі. 

"Лукашенко у відповідь на мої слова, що вони агресори і союзники Росії і втягуються у війну, тому що з вашої території летіли ракети і заходили війська, стверджував мені по телефону, що він не контролював цю ситуацію і сказав: "Хочеш, ти можеш відповісти нам, вдарити по Мозирю"", — розповів президент.

Однак Зеленський пояснив, що такий розвиток подій був би корисний для РФ, адже Україні довелося перекидати додаткові війська на північ до кордону Білорусі.

"Але, на мій погляд, Путін тільки на це й чекав — щоб ми завдали на той момент ударів. Тоді він дуже хотів, щоб і з цього напряму білоруси могли заходити своїми військами. Ми не кажемо, що там (у Збройних сил Білорусі) були великі сили чи можливості, проте. Ми мали б думати, як захищатися з цього боку", — пояснив Зеленський.

Зеленський наголосив, що нині Росія продовжує використовувати білоруську територію у власних інтересах. Водночас президент висловив сподівання, що у майбутньому відносини між українцями та білорусами зміняться. За його словами, найкраще щоб Україна й Білорусь були членами ЄС і додав, що "все-таки білоруський народ не починав війну проти України".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Україна ввела санкції проти Лукашенка

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко несподівано звернувся до США.



Джерело: https://news.zerkalo.io/economics/120832.html
