Лукашенко просив вибачення за вторгнення та пропонував Україні вдарити по Білорусі - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку повномасштабного вторгнення самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко телефонував йому та фактично перепрошував за використання білоруської території російськими військами. Крім того, Лукашенко пропонував Україні бити по Білорусі.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в інтерв’ю незалежному білоруському медіа "Дзеркало" відповів, чому попри те, що з території Білорусі у 2022 році в Україну заходили російські війська, злітали літаки та запускалися ракети, українські сили не завдавали ударів у відповідь. За словами президента, Лукашенко запевняв, що "не контролював ситуацію", та пропонував Україні вдарити по об’єктах у Мозирі.
Однак Зеленський пояснив, що такий розвиток подій був би корисний для РФ, адже Україні довелося перекидати додаткові війська на північ до кордону Білорусі.
Зеленський наголосив, що нині Росія продовжує використовувати білоруську територію у власних інтересах. Водночас президент висловив сподівання, що у майбутньому відносини між українцями та білорусами зміняться. За його словами, найкраще щоб Україна й Білорусь були членами ЄС і додав, що "все-таки білоруський народ не починав війну проти України".
