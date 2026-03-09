Лукашенко наказав перейменувати каву "американо" в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з незвичною ініціативою та запропонував перейменувати популярний кавовий напій "американо" на "білоруську каву". Про це політик заявив під час відвідування одного з закладів мережі швидкого харчування "Мак.бай", який є білоруським аналогом ресторанів McDonald's.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександру Лукашенку під час візиту в "Мак.бай" запропонували скуштувати американо, однак білоруський диктатор відповів, що назву напою варто змінити. За його словами, спочатку нову назву можна писати поруч зі старою у дужках, щоб відвідувачі поступово звикли.

""Американо" треба перейменувати на білоруський бренд. У дужках поки пиши "Американо", коли звикнуть, тоді...", — сказав Лукашенко.

Водночас політик зізнався, що сам не є прихильником кави. Лукашенко назвав цей напій "заразою" і пояснив, що п’є його лише інколи у невеликих кількостях суто з практичних міркувань, пов'язаних з впливом кофеїну, який бадьорить.

Під час неформального спілкування Лукашенко також поділився бургером із журналістами та запропонував "показати американцям", як працюють заклади швидкого харчування "Мак.бай" після виходу McDonald's з білоруського ринку.

Ідея перейменування кави "американо" не є новою. У 2016 році подібну пропозицію висловлював колишній президент Росії Дмитро Медведєв, який запропонував назву "русіано". А у 2025 році деякі кав’ярні в Канади тимчасово перейменували "американо" на "канадіано" на тлі заяв Трампа про можливість приєднати країну, як 51 штат США.

