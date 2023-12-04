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Лукашенко привез на встречу с Си Цзиньпином продукты: что известно об их встрече

Лукашенко привез в Китай продукты

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел с визитом в Китай. Сегодня, 4 декабря, он проводил переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

Лукашенко привез на встречу с Си Цзиньпином продукты: что известно об их встрече

Си Цзиньпин и Александр Лукашенко (фото president.gov.by)

Во время поездки с Лукашенко был замечен в качестве сопровождающего его сын Николай. Эту информацию обнародовала пресс-служба президента Беларуси.


Си Цзиньпин и лукашенко обменялись подарками. Представители белорусской делегации получили яблоки из провинции Хунань, среди подарков картина, выполненная техникой шелковой вышивки. Еще глава КНР подарил сыну Александра Лукашенко спортивный костюм с надписью "Китай" на английском языке и китайским флагом.

Самопровозглашенный президент, в свою очередь, подарил главе Китая композицию, которую изготовили белорусские скульпторы. Она приурочена к политической инициативе Пекина "Один пояс — один путь". Среди подарков были сувениры, шоколад и другие продукты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко уехал в Китай. 3 декабря самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко отбыл в Китай для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

В повестке дня — вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества. Также в программе визита ряд мероприятий социально-гуманитарного направления.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко внезапно потребовал от России компенсации. Беларусь выставила требование к России выплатить компенсации из-за ввода Белорусской АЭС (БелАЭС) в эксплуатацию в более поздний срок, чем планировалось.

Александр Лукашенко возмутился тем, что графики ввода АЭС в эксплуатацию сместились через российскую сторону.



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