Лукашенко прокомментировал свое падение во время хоккейного матча
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко прокомментировал свое падение во время хоккейного матча

Александр Лукашенко заявил, что чувствует себя хорошо после падения во время хоккейного матча.

29 декабря 2025, 14:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прокомментировал курьезный случай, произошедший во время любительского хоккейного матча в Минске, где он упал после незначительного контакта с партнером по команде. Теперь Лукашенко рассказал о ситуации.

Лукашенко прокомментировал свое падение во время хоккейного матча

Лукашенко упал на льду во время хоккейного матча. Фото из открытых источников

Инцидент с падением Лукашенко произошел в игре между командой белорусского диктатора и сборной Брестской области. Во время одного из игровых моментов в Лукашенко врезался игрок его команды. Им оказался бывший хоккеист минского "Динамо" Ярослав Чуприс. Увидев, что на льду оказался Лукашенко, спортсмен бросился ему на помощь, потому что тот не мог самостоятельно подняться.

Этот момент быстро разлетелся в соцсетях. Видео падения Лукашенко вызвало волну иронических комментариев, в частности в сообщениях указывали, что если бы контакт был сильнее, это стало бы "лучшим подарком белорусам на Новый год". Также писали, что Лукашенко "вкусно бахнулся, как мешок картофеля".

Лукашенко прокомментировал свое падение во время хоккейного матча - фото 2

Падение Лукашенко

После поединка Лукашенко прокомментировал свое падение во время хоккейного матча.

"Обычная рабочая ситуация. Все хорошо, если не считать растяжения мышц спины. Готовлюсь к следующей игре", — отметили слова Лукашенко в его пресс-службе.

Матч завершился со счётом 5:5. Ничейный результат незадолго до финальной сирены сравнил сын белорусского диктатора Николай Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко случайно проговорился о настоящем результате выборов 2020 года.

Также "Комментарии" писали, что Келлог назвал неожиданную причину, почему США теперь контактируют с Лукашенко.



