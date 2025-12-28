logo_ukra

BTC/USD

87813

ETH/USD

2947.46

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Беларусь Лукашенко впав на льоду і не міг встати під час хокейного матчу: відео конфузу
commentss НОВИНИ Всі новини

Лукашенко впав на льоду і не міг встати під час хокейного матчу: відео конфузу

Олександр Лукашенко впав на льоду під час хокейного матчу проти Брестської області. Відео інциденту стало вірусним у соцмережах.

28 грудня 2025, 16:27
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Білоруський лідер Олександр Лукашенко потрапив у новий курйозний випадок, який миттєво розлетівся соцмережами. Під час хокейного матчу команда Лукашенка грала проти збірної Брестської області, коли диктатор несподівано впав на лід і не зміг самостійно піднятися.

Лукашенко впав на льоду і не міг встати під час хокейного матчу: відео конфузу

Лукашенко впав на льоду під час хокейного матчу. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в центрі майданчика. За даними білоруських ЗМІ, 71-річного Лукашенка зачепив хокеїст під номером 68, колишній гравець збірної Білорусі Ярослав Чупріс. Після контакту Лукашенко упав на лід, де зробив оберт, а ключка відлетіла на кілька метрів. Щоб піднятися Лукашенку довелося скористатися допомогою суперника.

У соцмережах користувачі жартують, що якби контакт був сильніший, це стало б "найкращим подарунком білорусам на Новий рік". А місцеві ЗМІ вказують, що Лукашенко важить близько 150 кілограмів.

"Лукашенко вчора не дуже добре зіграв у хокей і смачно бухнувся на лід — як мішок картоплі", — пише білоруський ресурс NEXTA.

Переглянути відео падіння Лукашенка під час хокейного матчу можна нижче:

Це не перший подібний конфуз для білоруського диктатора. Кілька років тому Лукашенко також впав на хокейному майданчику.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про інший курйоз з Лукашенком. Диктатор випадково проговорився про справжній результат виборів 2020 року. За словами Лукашенка, він зробив висновки з минулого голосування та не дозволить, щоб його перемогли у майбутньому.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко охарактеризував Трампа назвавши його бульдозером. Також білоруський лідер оцінив Зеленського, Путіна, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Ина. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини