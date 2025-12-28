Лукашенко впав на льоду і не міг встати під час хокейного матчу: відео конфузу

Білоруський лідер Олександр Лукашенко потрапив у новий курйозний випадок, який миттєво розлетівся соцмережами. Під час хокейного матчу команда Лукашенка грала проти збірної Брестської області, коли диктатор несподівано впав на лід і не зміг самостійно піднятися.

Лукашенко впав на льоду під час хокейного матчу. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в центрі майданчика. За даними білоруських ЗМІ, 71-річного Лукашенка зачепив хокеїст під номером 68, колишній гравець збірної Білорусі Ярослав Чупріс. Після контакту Лукашенко упав на лід, де зробив оберт, а ключка відлетіла на кілька метрів. Щоб піднятися Лукашенку довелося скористатися допомогою суперника.

У соцмережах користувачі жартують, що якби контакт був сильніший, це стало б "найкращим подарунком білорусам на Новий рік". А місцеві ЗМІ вказують, що Лукашенко важить близько 150 кілограмів.

"Лукашенко вчора не дуже добре зіграв у хокей і смачно бухнувся на лід — як мішок картоплі", — пише білоруський ресурс NEXTA.

Переглянути відео падіння Лукашенка під час хокейного матчу можна нижче:

Це не перший подібний конфуз для білоруського диктатора. Кілька років тому Лукашенко також впав на хокейному майданчику.

