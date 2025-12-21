Курйоз з Лукашенком: диктатор проговорився, хто переміг на виборах у 2020 році

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час публічного виступу несподівано поставив під сумнів власну версію подій навколо президентських виборів 2020 року. Випадкова обмовка, на яку звернуло увагу опозиційне видання "Наша ніва", прозвучала під час його промови на Всебілоруських народних зборах.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко відреагував на критику за свою поїздку на Близький Схід та закиди про нібито "виведення грошей".

"Не встиг поїхати на Близький Схід – пишуть гроші ховає. Читаю – гроші ховає. Я думаю: ну навіщо ви білорусів за дурнів тримаєте? Розсудлива людина поставить питання: "А як можна такі гроші сховати?"", — обурився Лукашенко.

Далі білоруський диктатор випадково обмовився щодо минулих виборів президента Білорусі заувашивши, що його режим врахує минулий досвід.

"Крутять, крутять… Вони (опоненти за кордоном) шукають способів відвернути населення від цієї проблеми, де вони програли. І навіть не думайте. Ви більше ніде не виграєте. Ми зробили висновки з 2020 року. І ми вас бомбитимемо, бомбардуватимемо в інформаційній сфері, поки Ейсмонт живий", — наголосив диктатор.

Іван Ейсмонта — це очільник державної "Белтелерадіокомпанії". Його дружина Наталія Ейсмонт працює прессекретаркою Лукашенка.

Лукашенко перебуває при владі з 1994 року і нині формально обіймає сьомий термін. Однак вибори 2020 року могли стати переломними. Тоді до голосування не допустили незалежних кандидатів, зокрема Сергія Тихановського, якого ув’язнили за сфальшованими обвинуваченнями. Його місце у бюлетені посіла дружина Світлана Тихановська.

За оцінками міжнародної спільноти, незалежних медіа та білоруської опозиції, саме Тихановська здобула перемогу. Після масових протестів і репресій вона була змушена виїхати до Литви, де нині представляє інтереси білоруської політичної еміграції.

