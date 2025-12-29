Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прокоментував курйозний випадок, який стався під час аматорського хокейного матчу в Мінську, де він упав після незначного контакту з партнером по команді. Тепер Лукашенко розповів про ситуацію.

Лукашенко впав на льоду під час хокейного матчу. Фото з відкритих джерел

Інцидент з падінням Лукашенка стався у грі між командою білоруського диктатора та збірною Брестської області. Під час одного з ігрових моментів у Лукашенка врізався гравець його ж команди. Ним виявився колишній хокеїст мінського "Динамо" Ярослав Чуприс. Побачивши, що на льоду опинився Лукашенко, спортсмен кинувся йому на допомогу, адже той не міг самостійно піднятися.

Цей момент швидко розлетівся у соцмережах. Відео падіння Лукашенка викликало хвилю іронічних коментарів, зокрема у дописах вказували, що якби контакт був сильніший, це стало б "найкращим подарунком білорусам на Новий рік". Також писали, що Лукашенко "смачно бахнувся, як мішок картоплі".

Падіння Лукашенко

Після поєдинку Лукашенко прокоментував своє падіння під час хокейного матчу.

"Звичайна робоча ситуація. Усе гаразд, якщо не рахувати розтягнення м’язів спини. Готуюся до наступної гри", - зазначили слова Лукашенка у його пресслужбі.

Матч завершився з рахунком 5:5. Нічийний результат незадовго до фінальної сирени зрівняв син білоруського диктатора Микола Лукашенко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко випадково проговорився про справжній результат виборів 2020 року.

Також "Коментарі" писали, що Келлог назвав несподівану причину, чому США тепер контактують з Лукашенком.