Лукашенко просил прощения за вторжение и предлагал Украине ударить по Беларуси - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко звонил по телефону и фактически извинялся за использование белорусской территории российскими войсками. Кроме того, Лукашенко предлагал Украине бить по Беларуси.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью независимому белорусскому медиа "Зеркало" ответил, почему, несмотря на то, что с территории Беларуси в 2022 году в Украину заходили российские войска, взлетали самолеты и запускались ракеты, украинские силы не наносили ответных ударов. По словам президента, Лукашенко уверял, что "не контролировал ситуацию" и предлагал Украине ударить по объектам в Мозыре.

"Лукашенко в ответ на мои слова, что они агрессоры и союзники России и втягиваются в войну, потому что с вашей территории летели ракеты и заходили войска, утверждал мне по телефону, что он не контролировал эту ситуацию и сказал: "Хочешь, ты можешь ответить нам, ударить по Мозырю"", — рассказал президент.

Однако Зеленский объяснил, что такое развитие событий было бы полезно для РФ, ведь Украине пришлось перебрасывать дополнительные войска на север к границе Беларуси.

"Но, на мой взгляд, Путин только этого и ждал — чтобы мы нанесли на тот момент удары. Тогда он очень хотел, чтобы и с этого направления белорусы могли заходить своими войсками. Мы не говорим, что там (у Вооруженных сил Беларуси) были большие силы или возможности, однако. Мы должны думать, как защищаться с этой стороны", – объяснил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что сейчас Россия продолжает использовать белорусскую территорию в собственных интересах. В то же время, президент выразил надежду, что в будущем отношения между украинцами и белорусами изменятся. По его словам, лучше всего, чтобы Украина и Беларусь были членами ЕС и добавил, что "все-таки белорусский народ не начинал войну против Украины".

