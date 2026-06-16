Лукашенко рассказал, как говорил с Путиным о новом нападении на Украину из Беларуси

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным возможность втягивания Беларуси в войну против Украины. По его словам, российская сторона якобы не заинтересована в открытии нового фронта с белорусского направления, поскольку это "принесет больше вреда, чем пользы".

Лукашенко и Путин. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью Al Arabiya рассказал о разговоре с Путиным, в котором якобы речь шла о недопущении распространения боевых действий на территорию Беларуси.

"Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перекинулась на территорию Беларуси. По разным причинам... И я дословно могу сказать, что мне сказал президент России: "Мы понимаем, что вступление Беларуси в каком-то качестве в войну, в конфликт – неприемлемо. Это больше будет вреда, чем пользы"", — сказал Лукашенко.

После этого Лукашенко назвал три причины, по которым Россия не рассматривает активное вовлечение Беларуси в конфликт, в частности из-за риска ударов по ключевым объектам инфраструктуры, невосприятия белорусами войны против Украины и увеличения длины линии фронта для РФ.

"Фронт для России и для нас, если бы она атаковала Киев с территории Беларуси, будет увеличен на 1,5 тыс. километров белорусско-украинской границы. Мы с россиянами при нынешней войне не сможем обеспечить защиту этого участка", — отметил Лукашенко.

Кроме того, белорусский диктатор предположил, что при эскалации ситуация может перерасти в более широкий конфликт с привлечением стран НАТО. Несмотря на это, Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси Украине якобы "нечего бояться".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко извинился перед Зеленским.

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