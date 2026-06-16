Лукашенко розповів, як говорив з Путіним про новий напад на Україну з Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що обговорював з очільником Кремля Володимиром Путіним можливість втягування Білорусі у війну проти України. За його словами, російська сторона нібито не зацікавлена у відкритті нового фронту з білоруського напрямку, оскільки це "принесе більше шкоди, ніж користі".

Лукашенко та Путін. Фото з відкритих джерел

Олександр Лукашенко в інтерв’ю Al Arabiya розповів про розмову з Путіним, у якій нібито йшлося про недопущення поширення бойових дій на територію Білорусі.

"Ми багато разів говорили про те, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перекинулася на територію Білорусі. З різних причин... І я дослівно можу сказати, що мені сказав президент Росії: "Ми розуміємо, що вступ Білорусі у якійсь якості у війну, в конфлікт — неприйнятний. Це більше буде шкоди, ніж користі"", — сказав Лукашенко.

Після цього Лукашенко назвав три причини, через які Росія не розглядає активне залучення Білорусі до конфлікту, зокрема через ризик ударів по ключових об’єктах інфраструктури, несприйняття білорусами війни проти України та збільшення довжини лінії фронту для РФ.

"Фронт для Росії і для нас, якби вона атакувала Київ з території Білорусі, буде збільшено на 1,5 тис. кілометрів білорусько-українського кордону. Ми з росіянами за нинішньої війни не зможемо забезпечити захист цієї ділянки", — зазначив Лукашенко.

Крім того, білоруський диктатор припустив, що у разі ескалації ситуація може перерости у ширший конфлікт з залученням країн НАТО. Попри це, Лукашенко наголосив, що з боку Білорусі Україні нібито "нічого боятися".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лукашенко попросив вибачення у Зеленського.

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко істерично відреагував на перший візит Тихановської в Київ.