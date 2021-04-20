Лукашенко рассказал о влиянии Беларуси на украинскую экономику (ВИДЕО)

В украинском политикуме, похоже, назревает новый скандал. Согласно информации белорусского правительственного Telegram-канала "Пул Первого", сегодня на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прибыл украинский нардеп Евгений Шевченко. В "Слуге народа" уже заявили, что член фракции не согласовывал свои действия.



Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко. Фото: РИА Новости

Во время разговора Лукашенко и Шевченко затронули много тем. Среди них — и торгово-экономическое сотрудничество Украины и Беларуси.

По словам Лукашенко, сейчас общий объем товарооборота между нашими странами достигает порядка 5 млрд долларов. Политик утверждает, что даже во время весьма напряженных нынче дипломатических отношений Беларусь продолжает исключительно содействовать украинской стороне.

Александр Лукашенко напомнил Шевченко, что именно белорусы предоставили украинскому правительству необходимый объем электроэнергии. Также самопровозглашенный глава РБ рассказал, как уже при президентстве Зеленского Беларусь помогала Украине в сфере сельского хозяйства.

"Звонил раньше Зеленский, у него идет посевная компания. Мы снимали со своих предприятий топливо и перебрасывали украинцам", — заявил Лукашенко.

Помимо этого политик сказал, что с посевом-уборкой урожая белорусы также помогали техникой. По мнению Лукашенко, есть готовность и сейчас делать также.

При этом Александр Лукашенко отмечает и некоторые негативные экономические моменты, называя их "антидемпинговыми разборками". Как утверждает самопровозглашенный президент, в Украине наложен запрет на многие белорусские товары, что чревато убытками на сотни миллионов долларов.

"Ну а если мы закроем для Украины некоторые позиции?" — риторически спросил нардепа от "Слуги народа" Лукашенко.

После этого он тут же добавил, что в Европейском Союзе украинские товары явно не ждут и, вероятно, даже не будут покупать тот объем, о котором уже могли договориться.

Как отреагировал на подобное заявление Евгений Шевченко, неизвестно. Также пока не сообщается, будут ли применены к депутату какие-то дисциплинарные взыскания за встречу с самопровозглашенным главой Беларуси.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают вероятное покушение на жизнь Александра Лукашенко. Специалисты рассказали, действительно ли оно могло быть и причастны ли к этому американские спецслужбы.

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