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Светлана Тихановская прокомментировала войну на Донбассе

Белорусская опозиционерка считает, что происходящее в Украине — недопустимо

сегодня, 21:58
Автор:

Вечканова Елена

Обострение военной ситуации вблизи линии разграничения на Донбассе вызывает беспокойство не только у миллионов украинцев. Пристально наблюдают за ситуацией в нашей стране и многие международные партнеры. По словам руководителя белорусской оппозиции Светланы Тихановской, эскалация конфликта является серьезным поводом для тревоги.

Светлана Тихановская прокомментировала войну на Донбассе

Тихановская высказалась о российско-украинской войне. Фото: пресс-служба Тихановской

Как сообщила политик в личном Telegram-канале, она сильно обеспокоена тем, что происходит возле украинской границы. Также Тихановская подчеркнула, что является недопустимым любое изменение границ государства с помощью насилия.

Помимо прочего оппозиционерка сказала, что рада пониманию со стороны украинского президента Владимира Зеленского. Светлана Тихановская утверждает, что сведущие белорусы поддерживают Украину и желают скорейшего разрешения конфликта на Донбассе. При этом политик говорит, что завершить противостояние следует исключительно мирным путем.

В своем заявлении Тихановская не преминула заметить, что не поддерживает участие Беларуси в любых военных конфликтах. Однако она считает, что пока у власти находится самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, подобного исхода событий исключать не приходится.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как изменилась риторика Светланы Тихановской насчет российского президента Владимира Путина. Известно, что ранее белоруска считала его одним из мудрых руководителей. Какого мнения оппозиционерка о Путине сейчас, можете узнать в нашем материале.

Также на портале мы рассказывали, почему Беларусь перекрыла Тихановской доступ к банковским счетам в стране и какого количества денег она лишилась.


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Источник: https://t.me/tsikhanouskaya/987
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