Лукашенко рассказал об окончании поставок российского ядернонр оружия в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, где рассказал о перемещении ядерного вооружения из России на территорию Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото с открытых источников

После заседания Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов, в том числе и о ядерном вооружении России, которое размещается на территории Беларуси. По словам белорусского диктатора, поставки ядерного оружия закончились в начале октября.

"Давно. Я же говорил уже, когда закончились поставки. Еще в сентябре по-моему или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии", — сказал Лукашенко.

Также белорусский президент прокомментировал военные учения, которые ведутся на территории Беларуси.

"Ежедневно учимся. Даже бывшие оставшиеся у нас вагнеровцы работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт", — рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, что в мае Путин и Лукашенко договорились о размещении ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. В июле президент Беларуси заявлял, что начались первые поставки и некоторое оружие приехало на территорию его страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко предсказал Украине "крушение" во время визита в Путин.

Также "Комментарии" писали об Александре Лукашенко, который пригрозил ядерными ударами по Западу и сказал, что цели для атак уже определены. Впоследствии белорусский диктатор назвал страны, против которых может применить ядерное оружие.