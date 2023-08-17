Лукашенко назвал странs против которых применит ядерное оружие

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Slava Kot
Беларусь немедленно ответит на агрессию, если ее спровоцируют, в том числе с применением ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью белорусского диктатора для Дианы Панченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
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Лукашенко утверждает, что в случае нападения на Беларусь будет ответ всем арсеналом вооружения.
Лукашенко объясняет, что Беларусь не может наблюдать ситуацию как Россия. Ведь, по словам Лукашенко, его страну могут захватить через месяц. Белорусский диктатор также назвал страны, которые, по его мнению, могут предпринять агрессивные действия против Беларуси.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил о готовности наладить отношения с Западом. Польша резко реагирует на это предложение. Поляки утверждают, что заявления лидера Беларуси это "пустые слова", ведь белорусская сторона постоянно обстреливает территории Польши вблизи границы, а силовики помогают мигрантам незаконно пересекать границу.
Также "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко рассказал о своем "безумном мнении", которое обеспечит Беларусь всем необходимым.
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