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Лукашенко назвал странs против которых применит ядерное оружие

Президент Беларуси считает, что может применить ядерное оружие для защиты страны.

сегодня, 22:05
Автор:
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Slava Kot
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Беларусь немедленно ответит на агрессию, если ее спровоцируют, в том числе с применением ядерного оружия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью белорусского диктатора для Дианы Панченко.

Лукашенко назвал странs против которых применит ядерное оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников


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Лукашенко утверждает, что в случае нападения на Беларусь будет ответ всем арсеналом вооружения.

"Мы привезли сюда ядерное оружие не для того, чтобы кого-то пугать. Ядерное оружие является мощным сдерживающим фактором. Но это тактическое ядерное оружие, а не стратегическое. Поэтому мы его используем сразу, как только против нас начнется агрессия", — заявил Лукашенко.

Лукашенко объясняет, что Беларусь не может наблюдать ситуацию как Россия. Ведь, по словам Лукашенко, его страну могут захватить через месяц. Белорусский диктатор также назвал страны, которые, по его мнению, могут предпринять агрессивные действия против Беларуси.

"Угроза может быть только одна: агрессия против нашей страны. Если против нашей страны начнется агрессия со стороны Польши, Литвы, Латвии, мы немедленно ответим всем, что у нас есть", – сказал Лукашенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко заявил о готовности наладить отношения с Западом. Польша резко реагирует на это предложение. Поляки утверждают, что заявления лидера Беларуси это "пустые слова", ведь белорусская сторона постоянно обстреливает территории Польши вблизи границы, а силовики помогают мигрантам незаконно пересекать границу.

Также "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко рассказал о своем "безумном мнении", которое обеспечит Беларусь всем необходимым.



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