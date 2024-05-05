Лукашенко сделал новое заявление о "мире" в Украине и заговорил о молитве

Непризнанный в мире президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что убежден в "достижении мира в Украине и восстановлении "единства" белорусского, российского и украинского народов. Об этом пишет пропагандистское российское ТАСС.

Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

"Я абсолютно убежден, что нашими молитвами мы вернемся к тому времени, когда наши народы будут вместе", — заявил диктатор Беларуси.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лукашенко красиво бросил Путина и перестраховался от втягивания в войну в Украине. В военной доктрине Беларуси есть пункт, который фактически позволяет ей присоединиться к террористической России в ее захватнической войне против Украины, говорит Павел Латушко. По его словам, юридически в этой военной доктрине указаны определенные правила поведения при нападении на страну-союзника. То есть в ней идет речь о том, что любой акт агрессии против одного из членов Союзного государства, куда входит Беларусь и РФ, налагает на страну-партнера обязательство отправить свои войска на помощь.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко рекомендует белорусам "набить морду" соперникам на Олимпийских играх. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ограничения для выступлений белорусских спортсменов на Олимпийских играх, в частности, разрешение выступать на соревнованиях под нейтральным флагом. По словам Лукашенко, в Беларуси все равно будут знать, что это белорусский спортсмен.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко подверг критике руководство Олимпийских игр, которое позволило участие белорусским и российским спортсменам в нейтральном статусе. Относительно участия спортсменов из Беларуси Лукашенко указал, что это выбор каждого атлета. Кроме того, белорусский диктатор подчеркнул, что нейтральный статус не имеет значения для Беларуси, ведь в стране знают, что это их спортсмен.

