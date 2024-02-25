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Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах про окончание войны в Украине

Лукашенко призвал начать мирные переговоры, чтобы окончить войну в Украине.

25 февраля 2024, 12:17 comments3161
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в день выборов в нижнюю палату парламента и местные советы заявил, что будет участвовать в следующих выборах на пост президента. Также белорусский диктатор призвал Украину начать мирные переговоры с Россией.

Лукашенко сделал новое заявление о мирных переговорах про окончание войны в Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко заявил, что оснований для начала мирных переговоров между Украиной и Россией "более чем достаточно". По его словам Россия начала процесс "мирного урегулирования" войны в Украине, однако этому мешает Запад, помогающий Киеву оружием в войне с РФ.

"Если Запад будет "помогать" Украине, как сейчас, то дни Украины сочтены. Если сейчас не пойти на переговоры с Россией, они полностью потеряют Украину. Поэтому сегодня нужно идти на переговоры, чтобы сохранить страну", — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко отреагировал на информацию о слиянии России и Беларуси, заявив, что отдельно две страны будут сильнее. Кроме того, Минск не поддерживает объединение обеих стран.

Напомним, что Александр Лукашенко не в первый раз призывает к мирным переговорам Украину. Подобные заявления белорусский диктатор делал осенью 2022 года и в 2023 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко обвинил Запад и описал три сценария государственного переворота в Беларуси.

Также "Комментарии" писали о премьере Словакии Роберте Фицо, сделавшем скандальное заявление на вторую годовщину полномасштабного вторжения России. Словацкий политик сказал, что война в Украине в 2014 году началась из-за "разгула украинских неонацистов". Кроме того, Фицо считает, что Украина не вернет оккупированные Россией территории.



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