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Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что украинцы "вернутся к нам" и возобновят дружеские отношения с Беларусью и Россией. По его словам, Украине не стоит надеяться на Запад, использующий украинцев.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко во время интервью пропагандистскому телеканалу "Россия" заявил, что украинцы в будущем объединятся с белорусами и россиянами. По словам белорусского диктатора, это произойдет после того, как украинцы поймут, что на Западе они никому не нужны.
По словам Лукашенко, Запад якобы использует украинцев только как оружие в противостоянии с Россией.
Это не первый прогноз белорусского диктатора, озвученный им в последнее время. В этом же интервью Лукашенко предсказывает будущее Зеленского. По его словам, украинский президент станет предателем и будет ликвидирован главой ГУР Кириллом Будановым.
Пока неизвестно, в каком состоянии находился белорусский диктатор, когда давал свои прогнозы для пропагандистских ресурсов России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко вспомнил свое пророчество о России и войне, которое сбылось.
Также "Комментарии" писали о том, что белорусские оппозиционеры считают, что Лукашенко может быть тяжело больным.
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