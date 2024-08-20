Лукашенко сделал прогноз о будущем Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что украинцы "вернутся к нам" и возобновят дружеские отношения с Беларусью и Россией. По его словам, Украине не стоит надеяться на Запад, использующий украинцев.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко во время интервью пропагандистскому телеканалу "Россия" заявил, что украинцы в будущем объединятся с белорусами и россиянами. По словам белорусского диктатора, это произойдет после того, как украинцы поймут, что на Западе они никому не нужны.

"Время все расставит по местам. Так же будет и с Украиной... Неужели мы не сможем восстановить наши добрые отношения? Обязательно восстановим. Украинцы поймут, что их использовали и оставили. Они это осознают и вернутся к нам. Украинцы все равно будут оставаться нашими людьми, и на Западе их никто не ждет", — прогнозирует Лукашенко.

По словам Лукашенко, Запад якобы использует украинцев только как оружие в противостоянии с Россией.

Это не первый прогноз белорусского диктатора, озвученный им в последнее время. В этом же интервью Лукашенко предсказывает будущее Зеленского. По его словам, украинский президент станет предателем и будет ликвидирован главой ГУР Кириллом Будановым.

Пока неизвестно, в каком состоянии находился белорусский диктатор, когда давал свои прогнозы для пропагандистских ресурсов России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко вспомнил свое пророчество о России и войне, которое сбылось.



Также "Комментарии" писали о том, что белорусские оппозиционеры считают, что Лукашенко может быть тяжело больным.