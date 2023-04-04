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Лукашенко снова оправдал войну России против Украины

Белорусский диктатор посетовал, что спецслужбы не успевают давать отпор

сегодня, 14:35
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Автор:

Кравцев Сергей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев. Он снова заявил об "очень серьезных угрозах". Как передает издание "Комментарии", слова Лукашенко цитирует белорусское агентство Белта.

Лукашенко снова оправдал войну России против Украины

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

"В связи с разными событиями в мире, и не последняя причина здесь и антитеррористическая, СВО (война против Украины – УНИАН) Российской Федерации – операция, которая заставила нас со всех сторон посмотреть на все структуры силового блока. Как я часто говорю, не было бы этого, так надо было бы придумать, чтобы нас где-то подстегнуть. В связи с этим работать начали активно. Но угрозы очень серьезные. Порой невероятные", — заявил Лукашенко.


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При этом приспешник Путина заявил, что его спецслужбы не могут за всем угнаться из-за технического развития.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко начал внезапную проверку боевой готовности армии.

Также издание "Комментарии" сообщало — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко во время своего обращения к парламенту и белорусскому народу выдвинул "мирное предложение" для Украины и РФ. Суть в прекращении боевых действий без предварительных условий, а также с непременным запретом передвижения и переброски военной техники для обеих сторон. Он также начал бряцать российским ядерным оружием. Мол, РФ может применить его в случае угрозы своего распада (что может стать вероятным после поражения ее оккупационной армии в Украине). Кремль уже выразил готовность обсудить "мирный план" Лукашенко. О чём говорят эти заявления? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-na-vstreche-s-naryshkinym-ugrozy-ochen-serjeznye-poroj-neverojatnye-559186-2023/
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