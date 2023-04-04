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Лукашенко снова полетит к Путину: известно, что будут обсуждать

Лукашенко 5-6 апреля снова посетит Москву

сегодня, 21:04
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Автор:

Лиля Воробьева

5-6 апреля непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко снова прибудет в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко снова полетит к Путину: известно, что будут обсуждать

Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 6 апреля в Москве Лукашенко поучаствует в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Сообщат, что на заседании участники будут рассматривать выполнение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.


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Кроме того, стало известно, что 5 апреля уже традиционно Лукашенко и Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. Где обсудят "широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, международную обстановку и принятые меры по обеспечению безопасности".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко снова оправдал войну России против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев. Он снова заявил о "очень серьезных угрозах". При этом приспешник Путина заявил, что его спецслужбы не могут за всем догнать из-за технического развития.

Также "Комментарии" писали о том, что Лукашенко приступил к внезапной проверке боевой готовности армии. По поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в Беларуси приступили к проверке боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. Во время этой "проверки" по Беларуси будет передвигаться военная техника, возможно временное ограничение движения для гражданского транспорта по дорогам общего пользования и участкам местности.



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