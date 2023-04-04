Лукашенко снова полетит к Путину: известно, что будут обсуждать

5-6 апреля непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко снова прибудет в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что 6 апреля в Москве Лукашенко поучаствует в заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Сообщат, что на заседании участники будут рассматривать выполнение основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ.

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Кроме того, стало известно, что 5 апреля уже традиционно Лукашенко и Путин проведут отдельную двустороннюю встречу. Где обсудят "широкий спектр вопросов белорусско-российских отношений, углубление кооперации, развитие высокотехнологичных отраслей, международную обстановку и принятые меры по обеспечению безопасности".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лукашенко снова оправдал войну России против Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова оправдал войну Российской Федерации против Украины и убийства мирных украинцев. Он снова заявил о "очень серьезных угрозах". При этом приспешник Путина заявил, что его спецслужбы не могут за всем догнать из-за технического развития.