Лукашенко упал на льду и не мог встать во время хоккейного матча: видео конфуза

Белорусский лидер Александр Лукашенко попал в новый курьезный случай, мгновенно разлетевшийся соцсетями. Во время хоккейного матча команда Лукашенко играла против сборной Брестской области, когда диктатор неожиданно свалился на лед и не смог самостоятельно подняться.

Лукашенко упал на льду во время хоккейного матча. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в центре площадки. По данным белорусских СМИ, 71-летнего Лукашенко задел хоккеист под номером 68, бывший игрок сборной Беларуси Ярослав Чуприс. После контакта Лукашенко упал на лед, где сделал оборот, а клюшка улетела на несколько метров. Чтобы подняться Лукашенко, пришлось воспользоваться помощью соперника.

В соцсетях пользователи шутят, что будь контакт сильнее, это стало бы "лучшим подарком белорусам на Новый год". А местные СМИ указывают, что Лукашенко весит около 150 кг.

"Лукашенко вчера не очень хорошо сыграл в хоккей и вкусно бухнулся на лед – как мешок картошки", – пишет белорусский ресурс NEXTA.

Посмотреть видео падения Лукашенко во время хоккейного матча можно ниже:

Это не первый подобный конфуз для белорусского диктатора. Несколько лет назад Лукашенко тоже упал на хоккейной площадке.

