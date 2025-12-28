logo

Беларусь Лукашенко упал на льду и не мог встать во время хоккейного матча: видео конфуза
НОВОСТИ

Лукашенко упал на льду и не мог встать во время хоккейного матча: видео конфуза

Александр Лукашенко свалился на льду во время хоккейного матча против Брестской области. Видео инцидента стало вирусным в соцсетях.

28 декабря 2025, 16:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Белорусский лидер Александр Лукашенко попал в новый курьезный случай, мгновенно разлетевшийся соцсетями. Во время хоккейного матча команда Лукашенко играла против сборной Брестской области, когда диктатор неожиданно свалился на лед и не смог самостоятельно подняться.

Лукашенко упал на льду и не мог встать во время хоккейного матча: видео конфуза

Лукашенко упал на льду во время хоккейного матча. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в центре площадки. По данным белорусских СМИ, 71-летнего Лукашенко задел хоккеист под номером 68, бывший игрок сборной Беларуси Ярослав Чуприс. После контакта Лукашенко упал на лед, где сделал оборот, а клюшка улетела на несколько метров. Чтобы подняться Лукашенко, пришлось воспользоваться помощью соперника.

В соцсетях пользователи шутят, что будь контакт сильнее, это стало бы "лучшим подарком белорусам на Новый год". А местные СМИ указывают, что Лукашенко весит около 150 кг.

"Лукашенко вчера не очень хорошо сыграл в хоккей и вкусно бухнулся на лед – как мешок картошки", – пишет белорусский ресурс NEXTA.

Посмотреть видео падения Лукашенко во время хоккейного матча можно ниже:

Это не первый подобный конфуз для белорусского диктатора. Несколько лет назад Лукашенко тоже упал на хоккейной площадке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о другом курьезе с Лукашенко. Диктатор случайно проговорился о настоящем результате выборов 2020 года. По словам Лукашенко, он сделал выводы из прошлого голосования и не позволит им победить в будущем.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко охарактеризовал Трампа, назвав его бульдозером. Также белорусский лидер оценил Зеленского, Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.



