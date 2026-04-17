Лукашенко уже собирает армию: к чему готовится Беларусь

Лидер Беларуси Александр Лукашенко уже собирает войско – подписал указ №132 "О призыве офицеров запаса на военную службу".

Лукашенко планирует в 2026 году призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службы в резерве Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку от призыва, пишет издание "Белта".

Отмечается, что мероприятия, предусмотренные настоящим документом, проводятся вооруженными силами ежегодно на плановой основе.

"Реализация указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных военных должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва", — говорится в сообщении.

"Нам надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. К тому же непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут.

