Лукашенко уже собирает армию: к чему готовится Беларусь

Кречмаровская Наталия
Лидер Беларуси Александр Лукашенко уже собирает войско – подписал указ №132 "О призыве офицеров запаса на военную службу".
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Лукашенко планирует в 2026 году призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службы в резерве Вооруженных Сил и не имеющие права на отсрочку от призыва, пишет издание "Белта".
Отмечается, что мероприятия, предусмотренные настоящим документом, проводятся вооруженными силами ежегодно на плановой основе.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Беларуси заговорили о мобилизации. Лидер страны Александр Лукашенко требует от всех мобилизоваться, чтобы пережить это сложное время. Об этом он заявил на совещании по комплексному социально-экономическому развитию юго-восточного региона Могилевской области.
"Нам надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. К тому же непонятное время. Я как Президент не знаю, к чему вас готовить. Вот работаем, чтобы жить. Один лозунг: "Работаем, чтобы жить". Не просто выжить, а чтобы жить. А что дальше? А дальше никто не знает, что произойдет, что там выкинут.
Ранее сообщалось, что в Беларуси неоднократно напоминали, что получили важное оружие от России. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин рассказал, что есть на вооружении страны и чем готовы ударить.