Лукашенко вже збирає армію: до чого готується Білорусь

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вже збирає військо — підписав указ №132 "Про заклик офіцерів запасу на військову службу".
Олександр Лукашенко.
Лукашенко планує у 2026 році призвати до Збройних Сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з числа офіцерів запасу, які не пройшли строкової військової служби, служби в резерві Збройних Сил і не мають права на відстрочку від призову, пише видання “Белта”.
Зазначається, що заходи, передбачені цим документом, проводяться Збройними силами щорічно на плановій основі.
"Нам треба мобілізуватися зараз, щоб пережити цей складний час. До того ж незрозумілий час. Я як Президент не знаю, до чого вас готувати. От працюємо, щоб жити. Одне гасло: "Працюємо, щоб жити". Не просто вижити, а щоб жити. А що далі? А далі ніхто не знає, що станеться, що там викинуть сильні цього світу", — сказав лідер Білорусі.
