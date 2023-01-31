Лукашенко ведет переговоры с другими странами В одной из них его встретили как героя (ВИДЕО)

За последнюю неделю президент Беларуси Александр Лукашенко совершил заграничный визит в ОАЭ и Зимбабве. Именно в последней стране толпа радостных людей была встречена белорусским диктатором в аэропорту. Местные жители махали руками и флагами, кроме того у Лукашенко был венок из цветов на шее. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Obozrevatel.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с цветами на шее. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко 25 января посетил Объединенные Арабские Эмираты, а затем улетел в Зимбабве. Видео момента встречи белорусского президента в африканской стране удивило сеть. На нем видно, как жители Зимбабве встречают Александра Лукашенко как настоящего героя, размахивая флагами и руками, а также посвятили белорусскому политику танец.

По другим видео президент Беларуси Александр Лукашенко идет в компании президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва вместе с военным эскортом по красной дорожке.

Как сообщает белорусское государственное агентство Белта, цель визита Лукашенко в страны Азии и Африки — усиление торгово-экономического сотрудничества. Вероятно, белорусские власти ожидают от ОАЭ инвестиций в свою экономику, а от Зимбабве рынок сбыта для своей сельскохозяйственной продукции и техники.

Беларусь пока не присоединилась к активным боевым действиям в Украине, однако с начала вторжения Лукашенко предоставил свою территорию для российских солдат, а также поставляет военную технику в Россию. Из-за сотрудничества с Россией Беларусь попали под санкции от ЕС и других стран Западного мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ищет альтернативу российскому газу.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия строила 50 лет, Путин разрушил за 50 недель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!