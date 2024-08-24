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Лукашенко внезапно забыл о дружбе с Путиным: диктатор обратился к украинцам

Диктатор дал совет украинцам о "языке мира"

сегодня, 11:57 comments2247
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Кравцев Сергей

В то время, как в Москве ожидаемо проигнорировали День независимости Украины, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил цинично поздравить украинцев с их праздником. Он адресовал слова поздравления украинскому народу и пожелал "мирного неба". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко внезапно забыл о дружбе с Путиным: диктатор обратился к украинцам

Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Александр Лукашенко, который в 2022 году дал согласие на то, чтобы российские оккупанты с территории Беларуси наступали на Киев, в 2024 году пожелал украинцам "мирного неба, благополучия и гражданской солидарности".

"Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями", — говорится в поздравлении белорусского диктатора.

Также самопровозглашенный президент Беларуси посоветовал украинцам "говорить на языке мира для будущего всех славянских государств, потому что альтернативы этому нет".

Читайте также на портале "Комментарии" — по примеру Путина: с кем Лукашенко решил усиливать сотрудничество.

Также издание "Комментарии" сообщало — Беларусь отправляет своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения". Об этом сообщает Минобороны Беларуси в Telegram.

Ранее "Комментарии" писали – в Беларуси решили дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей ответственность за насилие, угрозы, оскорбления в сторону экс-президента страны. Текст предложенных изменений появился на белорусском Национальном правовом интернет-портале 12 августа. Об этом говорится в соответствующем проекте Закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".




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