Лукашенко вспомнил свое пророчество о России и войне: оно свершилось

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что сбылись его пророческие слова о том, что Беларуси и России придется "стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем". По словам Лукашенко, после начала российского вторжения Беларусь прикрывает Россию, являющуюся ее главным союзником.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия" рассказал о своем старом прогнозе о будущем России и Белоруссии. По его словам, тогда между странами были разногласия, но Беларусь была готова поддерживать Россию.
Белорусский диктатор напомнил, что Путин просил прикрыть Россию в начале вторжения в Украину. По словам Лукашенко, таким образом, его пророчество сбылось и Россия и Беларусь "стоят спиной к спине".
Лукашенко добавил, что Путин не имеет ни с каким другим государством таких тесных отношений, как с Беларусью. По его словам, Белоруссия и Россия союзники.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области.
Также "Комментарии" писали, что Лукашенко посоветовал белорусам готовиться к новому президенту.
Новости