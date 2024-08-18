Лукашенко вспомнил свое пророчество о России и войне: оно свершилось

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что сбылись его пророческие слова о том, что Беларуси и России придется "стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем". По словам Лукашенко, после начала российского вторжения Беларусь прикрывает Россию, являющуюся ее главным союзником.



Белорусский диктатор Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

Александр Лукашенко в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия" рассказал о своем старом прогнозе о будущем России и Белоруссии. По его словам, тогда между странами были разногласия, но Беларусь была готова поддерживать Россию.

"Тогда мы неугодны были для России. Поэтому шел такой прессинг на Беларусь. Но я все равно вместе со своими коллегами проводил ту политику, которая проводится сейчас. Я ему (Путину) говорил: "Знаешь, мы можем ссориться сколько угодно, но мы должны видеть интересы собственного народа. Во-вторых, придет время, когда будем стоять спиной к спине и отстреливаться вдвоем"", — сказал Лукашенко и добавил, что российские СМИ резко критиковали его за эти слова.

Белорусский диктатор напомнил, что Путин просил прикрыть Россию в начале вторжения в Украину. По словам Лукашенко, таким образом, его пророчество сбылось и Россия и Беларусь "стоят спиной к спине".

"Он говорит: "Я тебя прошу, прикрой нас с тыла". Я говорю: "С какого тыла?" Говорит: "Вот, стык Украины, Беларуси и Польши"… Тогда я сказал, что мы не позволим россиянам в спину стрелять. Мы тогда подняли практически пол-армии, закрыли то направление. Поэтому вот стоим. Иногда спина к спине, иногда глядя друг другу в глаза. И мы боремся с этими циниками", — сказал Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Путин не имеет ни с каким другим государством таких тесных отношений, как с Беларусью. По его словам, Белоруссия и Россия союзники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко пригрозил Украине после боев в Курской области.

Также "Комментарии" писали, что Лукашенко посоветовал белорусам готовиться к новому президенту.