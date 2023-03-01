Лукашенко встретился с Си Цзиньпином: о чем говорил белорусский диктатор

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Китай, где встретился с Си Цзиньпином. После встречи белорусский диктатор провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Китая Ли Кецяном, где похвалил Китай за его позицию идти своим путем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Выступая с итогами встречи белорусский приспешник Путина поблагодарил Китай за огромную поддержку его страны и за курс, который избрал Пекин.

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Мы видим ситуацию, которая складывается на международной арене. Мы поздравляем вас со спокойным, взвешенным движением. Вы идете своим собственным путем, вы никому не мешаете и не реагируете на мелкую критику, которая раздается слева и справа в адрес Китайской Народной Республики. отвечает духу и характеру китайского народа", – говорит Лукашенко.

В результате Лукашенко отметил, что Китай может рассчитывать на Беларусь.

"Если Китай силен, то и Беларусь будет сильной. Китай имеет вторую в лице мирной Беларуси в центре Европы", — сообщает слова белорусского диктатора издания CNN .

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тайной цели визита белорусского диктатора Александра Лукашенко в Китай. По мнению аналитиков ISW, президент Беларуси может помочь России избегать санкций. За разговорами и соглашениями о торговле и инвестициях в Беларусь может быть скрыта цель поставлять оружие в Россию.

Также "Комментарии" писали о директоре ЦРУ подтвердил, что Китай рассматривает вариант поставки оружия в Российскую Федерацию, которая сможет впоследствии его использовать против Украины.