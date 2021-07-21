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Лукашенко заговорил о Третьей мировой войне: при чем здесь Украина

По мнению самопровозглашенного президента Беларуси, ЕС толкает мир к новому военному противостоянию

21 июля 2021, 22:46
Автор:

Вечканова Елена

В правительстве Беларуси, как обычно, своя атмосфера. Так, по словам самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко, в Европейском Союзе пытаются объявить войну Беларуси, а также Российской Федерации и КНР. Информацию сообщает "УП", ссылаясь на интервью политика зарубежному СМИ Sky News Arabia.

Лукашенко заговорил о Третьей мировой войне: при чем здесь Украина

Лукашенко считает, что ЕС ведет против Беларуси, РФ и Китая войну. Фото из открытых источников

Лукашенко считает, что в ЕС не снижают эскалацию различных конфликтов, а наоборот — подогревают их. По его мнению, это способно начать Третью мировую войну.

Говорил белорусский политик и о так называемых "провокациях", которыми ранее объяснял прошлогодние протесты после прошедших политических выборов. Здесь Лукашенко обвиняет уже не только Евросоюз, но и Соединенные Штаты. Самопровозглашенный президент уверен, что за океаном всем происходящем занимаются, в первую очередь, представители спецслужб. И именно якобы им выгодна дестабилизация ситуации в мире.

Следует отметить, что в своей речи Лукашенко упомянул и Украину. Нашу страну, вместе с Польшей, Литвой и частично Латвией, политик считает "исполнителями" всех "провокационных заказов", которые приходят с Запада.

"С ними по-хорошему невозможно. Демократия, права человека — это все слова. Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам ответили? Нет", — рассказал Лукашенко в общении с зарубежными журналистами.

Белорусов, которые бежали из страны, боясь гнева самопровозглашенного президента, политик называет экстремистами и террористами. Их он также считает ответственными за совершение "провокаций" в стране.

Подытоживая, политик отметил, что "человеческим языком с ними разговаривать бесполезно". Это относилось как к европейским партнерам, так и к белорусской оппозиции, которая вынуждена работать за границей из-за гонений в РБ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, к чему, по мнению экспертов, готовится Лукашенко, разрешая зачистку неугодных режиму людей внутри страны. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, зачем самопровозглашенному главе РБ необходимо бороться со СМИ.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/21/7301295/
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