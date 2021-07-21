Лукашенко заговорил о Третьей мировой войне: при чем здесь Украина

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Вечканова Елена
В правительстве
Беларуси, как обычно, своя атмосфера. Так, по словам самопровозглашенного лидера
РБ Александра Лукашенко, в Европейском Союзе пытаются объявить войну Беларуси,
а также Российской Федерации и КНР. Информацию сообщает "УП", ссылаясь на
интервью политика зарубежному СМИ Sky News Arabia.
Лукашенко считает, что ЕС ведет против Беларуси, РФ и Китая войну. Фото из открытых источников
Лукашенко считает,
что в ЕС не снижают эскалацию различных конфликтов, а наоборот — подогревают
их. По его мнению, это способно начать Третью мировую войну.
Говорил
белорусский политик и о так называемых "провокациях", которыми ранее объяснял
прошлогодние протесты после прошедших политических выборов. Здесь Лукашенко обвиняет
уже не только Евросоюз, но и Соединенные Штаты. Самопровозглашенный президент
уверен, что за океаном всем происходящем занимаются, в первую очередь,
представители спецслужб. И именно якобы им выгодна дестабилизация ситуации в
мире.
Следует отметить,
что в своей речи Лукашенко упомянул и Украину. Нашу страну, вместе с Польшей,
Литвой и частично Латвией, политик считает "исполнителями" всех "провокационных
заказов", которые приходят с Запада.
Белорусов, которые
бежали из страны, боясь гнева самопровозглашенного президента, политик называет
экстремистами и террористами. Их он также считает ответственными за совершение "провокаций"
в стране.
Подытоживая,
политик отметил, что "человеческим языком с ними разговаривать бесполезно". Это
относилось как к европейским партнерам, так и к белорусской оппозиции, которая
вынуждена работать за границей из-за гонений в РБ.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, к чему, по мнению экспертов, готовится Лукашенко, разрешая зачистку неугодных режиму людей внутри страны. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, зачем самопровозглашенному главе РБ необходимо бороться со СМИ.
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