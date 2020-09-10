Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. По его словам, народ его избрал не для того. Об этом Лукашенко сказал во время представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает "БелТА".



Александр Лукашенко во время выступления напомнил о том, какой тяжелый была жизнь в стране в 90-е годы. Он заявил, что не хочет, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Якобы это и заставляет его держаться за президентское кресло.

Лукашенко также заявил в обращении к силовикам, что "наклонить" его не получится и призвал "становиться рядом и спасать страну".

Ранее "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко заявил о создании единой беларусско-российской армии. Он убежден, что вместе с белорусской армией российская отражает агрессию в западном направлении.

Напомним, в столице РФ Москве активно готовились к визиту Александра Лукашенко. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о вероятных договоренностях Александра Лукашенко и Владимира путина, а также в том, какие могут быть последствия этих договоренностей.

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