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Татьяна Веремеева
Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр
Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. По его словам, народ его
избрал не для того. Об этом Лукашенко сказал во время представлении Андрея
Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает "БелТА".
Александр Лукашенко во время выступления напомнил о том,
какой тяжелый была жизнь в стране в 90-е годы. Он заявил, что не хочет, чтобы
Беларусь вернулась к тому времени. Якобы это и заставляет его держаться за
президентское кресло.
Лукашенко также заявил в обращении к силовикам, что "наклонить"
его не получится и призвал "становиться рядом и спасать страну".
Ранее "Комментарии" писали, что Александр
Лукашенко заявил о создании единой беларусско-российской армии. Он убежден,
что вместе с белорусской армией российская отражает агрессию в западном
направлении.
Напомним, в столице РФ Москве активно готовились к визиту Александра Лукашенко. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о вероятных договоренностях Александра Лукашенко и Владимира путина, а также в том, какие могут быть последствия этих договоренностей.
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