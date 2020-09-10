kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10305.27

ETH/USD

366.30

LTC/USD

48.39

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Беларусь Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Александр Лукашенко оправдывает свои действия тем, что желает лучшего для Беларуси

сегодня, 13:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть. По его словам, народ его избрал не для того. Об этом Лукашенко сказал во время представлении Андрея Шведа в должности генерального прокурора Беларуси, передает "БелТА".

Лукашенко заявил, что не собирается отдавать власть

Александр Лукашенко во время выступления напомнил о том, какой тяжелый была жизнь в стране в 90-е годы. Он заявил, что не хочет, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Якобы это и заставляет его держаться за президентское кресло.

Лукашенко также заявил в обращении к силовикам, что "наклонить" его не получится и призвал "становиться рядом и спасать страну".

Ранее "Комментарии" писали, что Александр Лукашенко заявил о создании единой беларусско-российской армии. Он убежден, что вместе с белорусской армией российская отражает агрессию в западном направлении.

Напомним, в столице РФ Москве активно готовились к визиту Александра Лукашенко. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, о вероятных договоренностях Александра Лукашенко и Владимира путина, а также в том, какие могут быть последствия этих договоренностей.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!