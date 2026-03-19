Минск уже готовит визит Лукашенко в США: что задумал Трамп

Спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где обсудил возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Belsat".

"Мы обсудили возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы ее организовать. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп – ред.) постоянно вспоминает президента Лукашенко как своего хорошего друга, уважаемого мирового лидера", — подчеркнул Коул.

Спецпредставитель Трампа добавил, что обсудил с белорусским диктатором, что он думает о конфликте на Ближнем Востоке и как он может решиться.

"Очень ценно всегда получать мнение президента Беларуси. Потому что это совсем другое мнение по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас. Я обязательно передам все, что мы здесь сегодня обсуждали, в США", — акцентировал Коул.

"Во Дворце Независимости проходят белорусско-американские переговоры. Сейчас (Лукашенко – ред.) принимает представителей команды Дональда Трампа. Делегацию возглавляет специальный посланник США в Беларуси Джон Коул", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Минске ожидается новое освобождение группы политических заключенных по итогам визита американской делегации 18 марта. Об этом сообщил белорусский оппозиционер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский в интервью Укринформу.

По его словам, между США и белорусскими властями продолжаются переговоры по дальнейшему освобождению удерживаемых.



