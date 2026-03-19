Минск уже готовит визит Лукашенко в США: что задумал Трамп

Кравцев Сергей
Спецпредставитель президента США по делам Беларуси Джон Коул прибыл в Минск, где обсудил возможный визит диктатора Александр Лукашенко в Соединенные Штаты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Belsat".
Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников
Спецпредставитель Трампа добавил, что обсудил с белорусским диктатором, что он думает о конфликте на Ближнем Востоке и как он может решиться.
Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с белорусским диктатором Александром Лукашенко.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Минске ожидается новое освобождение группы политических заключенных по итогам визита американской делегации 18 марта. Об этом сообщил белорусский оппозиционер и бывший политзаключенный Сергей Тихановский в интервью Укринформу.
По его словам, между США и белорусскими властями продолжаются переговоры по дальнейшему освобождению удерживаемых.