Нетранспортабельный пациент: новая информация о состоянии Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в московской больнице, а его состояние признано нетранспортабельным. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Валерия Цепкало.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: из открытых источников

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало рассказал, что, по предварительной информации, Александр Лукашенко был срочно доставлен в главную больницу Москвы.

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"Для лечения его критического состояния привлечены ведущие специалисты. Были проведены процедуры по очистке крови, состояние Лукашенко признано нетранспортабельным", — утверждает оппозиционер.

Цепкало считает, что созданные меры по спасению президента Беларуси преследуют цель развеять возможную причастность Кремля к отравлению Александра Лукашенко.

Кроме того, белорусский оппозиционер рассказал, что болезнь Лукашенко может иметь рецидивы. Таким образом, Цепкало призвал лидеров меры к инициативе "Выборы", которая должна подготовить страну к переходному периоду после ухода белорусского диктатора с поста президента.

Напомним, что впервые проблемы со здоровьем Лукашенко возникли 9 мая на параде в Москве. Тогда президент Беларуси быстро покинул Россию, а затем его заметили в больнице в Минске. Лукашенко несколько дней не появлялся на публике, чем вызвал еще больше разговоров о состоянии здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная оппозиционерка Беларуси Светлана Тихановская обвинила Лукашенко в военных преступлениях: отдал приказ по поводу украинских детей.

Также "Комментарии" писали о двух людях, которые могут заменить президента Беларуси Александра Лукашенко в случае его смерти.